Milan furioso con la Svizzera per Okafor: domani convocato Camarda

'Il Corriere della Sera' parla anche del momento del Milan . I rossoneri perdono anche Okafor , col Diavolo che si ritrova con un grave problema in attacco. Domani non ci saranno lui, Leao e Giroud. I rossoneri, si legge, sono furiosi : la Svizzera era alla terza gara in sei giorni ed era già qualificata agli Europei, perché non fare riposare Okafor ? Ecco allora che Stefano Pioli si ritrova costretto a guardare verso il Milan Primavera .

Milan, Okafor out Camarda in

Di convocare Camarda, si legge, il Milan ne avrebbe fatto volentiere a meno. Ancora non sotto contratto e con meno di 16 anni, c'è stato bisogno di una deroga per dmani. Okafor dovrebbe stare fuori 20 giorni. In avanti spazio a Jovic. A San Siro in sette giorni arriveranno Fiorentina, Dortmund e Frosinone. Camarda potrebbe diventare il debuttante più giovane in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni battendo il record di Wisdom Amet col Bologna: nel 2021 debuttò a 15 anni, 9 mesi e un giorno. A gennaio, chiude il Corriere, si dovrà intervenire, con David prima scelta, ma non la sola. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Krunic va via? Sfida con la Juventus in mediana