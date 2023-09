Calciomercato Milan – David l’attaccante del futuro? Il contratto aiuta

Il calciomercato estivo è da poco terminato con il Milan che è riuscito a portare a casa ben 10 colpi in entrata. Forse l'unica vera pecca di questa campagna acquisti è quella di non aver portato a Milanello una punta forte che possa dare fiato a Giroud. Okafor, al momento, sembrerebbe più a suo agio sulla fascia sinsitra, mentre su Jovic ci sono alcuni dubbi. Per questo, già in questi giorni, stanno circolando i primi nomi per il futuro dell'attacco rossonero. Di ieri la notizia de La Gazzetta dello Sport che riportava di un tentativo sul gong per Jonathan David. Ecco le ultime sull'attaccante del Lille.