Jonathan David, attaccante del Lille, nell'ultima sessione estiva di calciomercato era stato accostato al Milan come possibile rinforzo per il reparto avanzato e potrebbe tornare in voga anche in futuro. Il canadese, però, era uno dei tanti i nomi sulla lista della dirigenza rossonera e alla fine le sue quotazioni sono pian piano calate. Non è detto, però, che nelle prossime finestre il suo profilo possa tornare in auge per il Diavolo.