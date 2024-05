CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan potrebbe prendere in un solo colpo Paulo Fonseca e Jonathan David nella prossima sessione di calciomercato? Come noto il club rossonero, secondo quanto riferito dalle principali fonti di informazione, sarebbe ormai ad un passo dall'ufficializzare il tecnico lusitano del Lille come prossimo allenatore del Diavolo in vista della prossima stagione. E anche l'attaccante canadese, soprattutto nelle ultime finestra di trattative, è spesso stato accostato per rinforzare l'attacco.