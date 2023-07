Calciomercato Milan – Danjuma opzione, ma solo in prestito

Continua la ricerca del Milan in questo calciomercato . I rossoneri potrebbero spendere ed investire molto anche in attacco. Gli obiettivi sono due: una punta e un esterno che possa fare il titolare a destra. Il nuovo nome è quello di Danjuma del Villarreal. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sulla possibile trattativa.

Calciomercato Milan, Danjuma solo in prestito

Al Milan, si legge, sarebbe stato proposto l’olandese Arnaut Danjuma, 26 anni del Villarreal. L’esterno sinistro, che può adattarsi all’occorrenza anche a destra, interesserebbe ma solamente come operazione in prestito. È una classica opportunità di mercato che il Milan sarebbe disposto ad accogliere alle giuste condizioni. Danjuma era stato prestato a gennaio al Totteham dove però non ha brillato e al termine dei sei mesi è tornato al Villarreal. Oltre al Milan ci sarebbe l’interessamento di altri due club, nello specifico sono sulle sue tracce l’Everton e il Feyenoord. Danjuma possiede il passaporto olandese, non ci sarebbero problemi per il tassello da extracomunitario. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders bloccato, gli altri centrocampisti