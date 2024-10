Calciomercato – Maldini-Atalanta, spunta il retroscena: e il Milan gongola …

Negli ultimi giorni si è tanto parlato dell'interesse da parte dell'Atalanta per Daniel Maldini, ex calciatore del Milan. In particolare l'amministratore delegato Luca Percassi qualche giorno ne ha parlato così: "Maldini? È un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima. È un ragazzo che ovviamente l’Atalanta deve seguire. Siamo contenti di ciò che sta facendo perché è un ragazzo italiano, speriamo che non faccia bene nella prossima partita perché ci giochiamo contro, ma sicuramente l’Atalanta lo sta monitorando".