Calciomercato Milan – Dalot potrebbe restare: queste le condizioni | News

Nella prossima sessione di calciomercato il Milan discuterà la conferma di Diogo Dalot con il Manchester United. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il terzino portoghese, classe 1999, è attualmente in prestito secco dai 'Red Devils'. Il Milan proverà a trattenerlo, nella stagione 2021-2022, con una formula che offra più garanzie alla società rossonera. Milan, per l'attacco del futuro si punta l'erede di Haaland >>>