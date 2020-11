Calciomercato Milan – Dalot, intermediario al lavoro per la sua conferma

Calciomercato Milan: Dalot ha già stregato il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha spiegato come il Milan, con largo anticipo, si stia già muovendo per cercare di riscattare i cartellini di Brahim Díaz e Diogo Dalot, entrambi classe 1999, giunti in prestito secco rispettivamente da Real Madrid e Manchester United.

Dalot, costato al Manchester United ben 22 milioni di euro, in due anni con i ‘Red Devils‘ ha totalizzato appena 35 presenze. Il club inglese non sembra aver creduto molto nel talento del laterale lusitano, ex Porto, un elemento in grado di giocare sia a destra sia a sinistra in una difesa a quattro.

Nonostante ciò, il Manchester United non ha voluto concedere al Milan alcuna opzione di acquisto futuro sul suo cartellino. Segno evidente che vuole prima vedere come andrà la stagione. Gabriele Giuffrida, intermediario della trattativa, sta tessendo la tela con gli inglesi per capire se ci sarà margine di trattativa per una sua conferma.

Soprattutto qualora Dalot esprimesse il suo desiderio di restare a giocare nel Milan. CALCIOMERCATO MILAN: PAOLO MALDINI SOGNA UN COLPO CLAMOROSO PER LA DIFESA >>>