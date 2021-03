Calciomercato Milan – Dalot destinato a rientrare al Manchester United

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Diogo Dalot, terzino in prestito secco dai 'Red Devils', tornerà alla corte di Ole Gunnar Solskjær

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola , il terzino portoghese Diogo Dalot , giunto la scorsa estate di calciomercato al Milan in prestito secco dal Manchester United , sembra destinato a far ritorno nella fila dei 'Red Devils' di Ole Gunnar Solskjær al termine di quest'annata.

Come rivelato dallo stesso manager norvegese in occasione del doppio confronto di Europa League contro i rossoneri, Dalot farà ritorno ad 'Old Trafford' dopo questa stagione in prestito al Milan. Questo anche perché il club inglese valuta la cessione del suo cartellino a titolo definitivo ben 20 milioni di euro. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>