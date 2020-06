Calciomercato Milan – Dall’Olanda: nel mirino un giovane talento dell’Ajax

CALCIOMERCATO MILAN – Come testimoniano i contatti continui tra il Milan e Ralf Rangnick, i rossoneri stanno già programmando la prossima stagione, con Ivan Gazidis che vuole spingere su un progetto di soli calciatori giovani da far crescere sotto l’ala del tedesco. In questo senso sono molti i talenti osservati dal Diavolo e, secondo quanto riferito da ‘Voetbal International’, uno di questi risponde al nome di Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax i cui interessi sono curati da Mino Raiola, agente che avrà a che fare con il Milan in questi mesi soprattutto per discutere il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Intanto l’infortunio di Leo Duarte è meno grave del previsto: ecco cosa ha appreso la nostra redazione, continua a leggere >>>