PM – Infortunio Leo Duarte non grave: ecco i tempi di recupero

NEWS MILAN -Nella giornata di ieri Leo Duarte si è fatto male in allenamento. Ma oggi sono emersi nuovi particolari sull’entità dell’infortunio del brasiliano.

Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, l’infortunio di Leo Duarte è di entità non grave. Nello specifico, ecco i dettagli del suo problema e dunque i tempi di recupero. Si tratta di un sovraccarico e non ci sono lesioni evidenti. Una buona notizia per Stefano Pioli e per lo stesso giocatore. Il recupero potrebbe richiedere non più di due settimane. Insomma, sarà a disposizione per l’inizio della Serie A post-lockdown, previsto per il 22 giugno contro il Lecce in trasferta.

Molto probabilmente però Leo Duarte salterà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, prevista tra il 12 e il 13 giugno prossimo. Salterebbe anche l’eventuale finale che dovrebbe giocarsi (attendiamo a breve l’ufficialità) per mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

