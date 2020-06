Forbes – Trattativa Elliott-Milan: conflitto d’interessi per Scaroni?

MILAN NEWS – La trattativa che ha portato il Milan dalle mani di Silvio Berlusconi e della Fininvest, a quelle della Elliott Management Corporation, ha alzato grossi polveroni nel corso di questi anni. La nota rivista statunitense Forbes si concentra nell’analizzare la figura di Paolo Scaroni come coinvolta in un conflitto di interessi in merito al passaggio del Milan da Yonghong Li a Elliott.

Una premessa anzitutto: l’acquisto del Milan da Mister Li nell’aprile 2017 è arrivato nel periodo peggiore per lui in quanto nello stesso momento il Governo della Cina aveva cambiato le regole sugli investimenti nel calcio all’estero. Nello stesso periodo, Tony Xia è stato costretto a vendere la quota di maggioranza dell’Aston Villa per lo stesso motivo, e gli uomini d’affari cinesi coinvolti nell’Atletico Madrid, nello Slavia Praga e nella città di Northampton hanno venduto la totalità o parte delle loro quote proprio per quella che il governo cinese ha definito un’ondata “irrazionale” di investimenti nel calcio europeo.

Non sorprende che Yonghong Li – fa notare Forbes – fosse alla disperata ricerca di una soluzione a questo problema; del resto aveva già messo avanti 200 milioni di euro nell’accordo con Fininvest. A questo punto sia Li, che il suo braccio destro David Han, hanno riposto la loro fiducia nel braccio italiano di Rothschild, considerato tra le istituzioni bancarie più rispettate al mondo.

Ed è qui che subentra Paolo Scaroni, il quale è stato nominato vicepresidente di Rothschild Italia nel 2014 e – scrive Forbes – ha avuto anche un ruolo chiave nella storia nell’acquisto del Milan da parte di Elliott. La nota rivista economica americana evidenzia una serie di collegamenti che Scaroni potrebbe aver avuto con Berlusconi, Elliott e dunque il Milan. Con Berlusconi già nei primi anni 2000, e con Elliott nel 2015, il che significa che il fondo d’investimento americano gli era familiare molto prima che prendesse il controllo del Milan – fa notare Forbes -.

Proprio Yonghong Li parla di una fiducia mal riposta di Scaroni e in generale di Elliott: “Ero convinto che Elliott fosse un investitore fidato, ma soprattutto un partner con cui condividere i doveri e gli onori di un’avventura così stimolante… Ho commesso un errore e l’ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito. La condotta di Elliott si è sempre rivelata incurante e predatoria. In breve, il tipico comportamento di un “fondo avvoltoio”, così come è stato di sovente definito in passato dalla stampa internazionale un fondo come Elliott. Mi preme citare, a titolo di esempio, il fatto che nel momento in cui Elliott si è appropriato delle mie azioni dell’A.C. Milan”.

Questo quanto scrive Forbes: “Nonostante la loro reputazione di azienda che fornisce soluzioni creditizie complesse, Rothschild non è riuscito a trovare finanziamenti alternativi dopo che il governo cinese aveva cambiato le regole sugli investimenti in società calcistiche straniere, lasciando Li a rivolgersi a Elliott per un affare sfavorevole che alla fine lo vide perdere non solo il controllo del club ma anche centinaia di milioni di euro”.

Questo quanto dichiarato da Yonghong Li proprio su Scaroni: “Guardando indietro, è impossibile ignorare il ruolo del signor Scaroni in tutto questo. Il conflitto di interessi non potrebbe essere più evidente per noi”. Vedremo se ci sarà o meno una risposta da parte dell’attuale Presidente del Milan Paolo Scaroni contro Forbes e/o Yonghong Li. Intanto ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulla ripartenza della Serie A post-lockdown >>>