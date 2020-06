Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: sfida alla Roma per Hendrick

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Daily Mail‘, popolare tabloid britannico, ha scritto che Jeff Hendrick, classe 1992, centrocampista irlandese, potrebbe giocare in Italia nella prossima stagione.

Hendrick, attualmente in forza al Burnley, non ha infatti ancora rinnovato il suo accordo con la società inglese, può liberarsi a parametro zero dal prossimo 1° luglio e sarebbe pronto ad un’avventura in Serie A.

Sul calciatore, che non avrebbe particolari pretese in termini di stipendio, ci sarebbero il Milan e la Roma. Il Burnley, però, non dispera e spera di riuscire a trovare un accordo con il suo giocatore.

Questo anche perché Hendrick, in questa stagione, è stato un punto fisso del Burnley con 27 presenze. INTANTO IL DIAVOLO STUDIA UN COLPO IN DIFESA TARGATO RALF RANGNICK >>>