Qualche giorno fa era emersa la notizia secondo cui Darwin Nunez sarebbe diventato l'obiettivo numero uno per il Milan in attacco, ma non si faceva alcun riferimento ad una possibile offerta. Il primo a darne conto era stato il collega Gianluca Di Marzio, seguito a ruota da 'Sky Sports News' che aveva parlato di contatti in corso tra le parti e ragionamento per una possibile proposta. L'attaccante uruguaiano, infatti, avrebbe voglia di lasciare il Liverpool, dove non troverebbe spazio nella prossima stagione, rimanendo però in Europa, a dispetto di chi lo da molto vicino all'Arabia Saudita.