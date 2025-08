Dall'Inghilterra arrivano conferme in merito ai contatti tra Milan e Liverpool per Darwin Nunez: ecco svelata la sua volontà per il futuro

Il Milan sembra essere orientato a puntare su Darwin Nunez in attacco e avrebbe effettuato i primissimi contatti con il Liverpool proprio nelle ultime ore. A dare per primo la notizia della scelta dell'uruguaiano come profilo prioritario per il ruolo di centravanti era stato Gianluca Di Marzio, che qualche giorno fa aveva anticipato tutti in tal senso, mentre i più propendevano per il nome di Dusan Vlahovic. Il serbo, in uscita dalla Juventus, rappresenta infatti il secondo grande nome su cui il Diavolo starebbe ragionando.