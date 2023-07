Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il Manchester United voleva Maignan

In questo calciomercato il Manchester United ha comprato Onana, ma prima avrebbe voluto Maignan, per cui il Milan ha chiesto tantissimi soldi

Questo calciomercato è certamente tra i più vibranti degli ultimi anni e il Milan ha salutato Sandro Tonali, classe 2000 finito al Newcastle, ma ha resistito per Mike Maignan, portiere francese classe 1995, che il Manchester United avrebbe voluto fortemente. Poi i Red Devils hanno chiuso per Andrè Onana, camerunense classe 1996, ma la prima scelta sarebbe stato il rossonero. Secondo quanto riferito da The Athletic, le dirigenze del Milan e del Manchester United si erano addirittura incontrate a maggio, con gli inglesi pronti a fare sul serio. La richiesta milanista però è stata fin da subito altissima: 100 milioni. Un prezzo ritenuto troppo alto dal Manchester United, che ha virato così sul nerazzurro, acquistandolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il punto su Mbappé >>>