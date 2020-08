Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: fissato il prezzo per Bakayoko

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si parla molto, in questi giorni, della possibilità che Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea ma nell’ultima stagione in prestito al Monaco, torni ad indossare la maglia del Milan.

Bakayoko, come noto, ha già giocato in rossonero nella stagione 2018-2019, in prestito dai ‘Blues‘, totalizzando 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, con un gol all’attivo segnato nel derby di campionato nel girone di ritorno. Il ragazzo ha già lanciato tanti segnali al Milan e, pur di tornare, sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio, accettando un contratto pluriennale da 3 milioni di euro netti l’anno anziché continuare a percepirne 6 come a Londra.

C'è da trovare, però, l'intesa economica con il Chelsea, che vorrebbe privarsi di Bakayoko a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Ed ora, secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Sun', ci sarebbe anche il prezzo per la cessione del centrocampista transalpino. Per lasciar partire Bakayoko, il Chelsea chiede 20 milioni di sterline, pari a 22 milioni di euro.