Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra, ecco l’alternativa a Simakan

Ultime Notizie Calciomercato Milan: alternativa a Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In questi minuti è arrivata una notizia che può cambiare il mercato del Milan. Simakan, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio, che lo farà stare due mesi fuori.

A questo punto, il Milan andrà probabilmente su altri obiettivi. Secondo quanto viene riportato dal The Guardian, il club rossonero starebbe pensando a Fikayo Tomori del Chelsea. Gli inglesi avrebbero già aperto al trasferimento ai rossoneri in prestito, visto che il classe 1997 ha collezionato in questa stagione solo 4 presenze. Su Tomori ci sarebbero però diversi club tra cui Leeds, Newcastle e Rennes. Attenzione anche alle squadre spagnole.