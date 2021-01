Calciomercato Milan – Simakan, intervento al ginocchio: i tempi di recupero

Ultime Notizie Calciomercato Milan: tegola Simakan

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Brutta notizia per il Milan. Come noto, Mohamed Simakan era l’obiettivo principale del mercato rossonero, ma è sorto una grande problema. Il difensore centrale, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio, che lo farà stare due mesi fuori. Ecco il comunicato del club francese.

“Simakan ha effettuato gli esami lunedì. Deve sottoporsi ad un’artroscopia che lo porterà fuori dal campo per un periodo di circa due mesi”.

