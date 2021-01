Calciomercato Milan – Donnarumma firma lo scudetto: le ultime sul rinnovo

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto è in scadenza nel giugno di quest’anno. La sensazione è che la storia d’amore tra Gigio e il Milan proseguirà, anche se bisognerà vedere come. L’estremo difensore ha già espresso la sua volontà di rimanere in rossonero, ma in questo momento la società sta pensando al rinnovo di Calhanoglu. Nelle prossime ore è previsto un incontro con l’agente del turco.

A favore del Milan, comunque, c’è un aspetto da considerare: la qualificazione in Champions League. Il portiere vuole esibirsi in questa competizione, e la prossima stagione sembra essere quella giusta. Il problema in ogni caso sono le cifre: attualmente Donnarumma guadagna sei milioni, Raiola chiede dieci e il Milan probabilmente fatica a pensare di doverne aggiungere più di uno a quei sei. Possibile che si arrivi ad un accordo grazie all’inserimento dei bonus, con particolare attenzione alla clausola rescissoria.

Il Milan ha fretta di archiviare la questione, ma allo stesso tempo non deve per forza accelerare i tempi. La squadra è competitiva, e probabilmente ci sarà un affondo, magari decisivo, dopo aver risolto il rinnovo di Calhanoglu. La qualificazione in Champions League o addirittura la vittoria dello scudetto, porterebbe in cassa dei soldi freschi per la società e dei giocatori, dando così maggiore margine per le trattative. Sul fronte entrate, spunta a centrocampo il nome di Svanberg del Bologna. Maldini ha chiesto informazioni, ma al momento non sono state fatte offerte. Calciomercato Milan: Simakan, aumenta la fiducia. VAI ALLA NOTIZIA>>>