Mercato Milan – Di Marzio: “Simakan, aumenta la fiducia: alternativa Tomori”

Mercato Milan, le parole di Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Mohamed Simakan: “Il Milan è più vicino a Simakan, non ci risultano infortuni come dicono in Francia. Sembra un infortunio di mercato perché non vuole scendere in campo con lo Strasburgo. Abbiamo scoperto anche un’alternativa: si chiama Tomori del Chelsea”. Nome nuovo per il Milan: Svanberg del Bologna >>>