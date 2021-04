Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Donnarumma resta in rossonero”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma, nonostante le tante offerte, dovrebbe restare a Milano. Ecco chi lo ha rivelato

Daniele Triolo

Il primo colpo del calciomercato del Milan per la prossima stagione potrebbe essere la conferma di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, come noto, è in scadenza di contratto e, nonostante mesi di negoziati, ancora non ha trovato un'intesa con il club di Via Aldo Rossi per il prolungamento.

Ampia, al momento, la differenza tra la domanda dell'agente di Donnarumma, Mino Raiola, che non scende sotto una richiesta di un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione, e l'offerta del Milan, che, per il suo numero 99, ha intenzione di offrire un contratto con uno stipendio di 8 milioni di euro netti all'anno.

Sullo sfondo, l'interesse della Juventus in Serie A, ma anche di Chelsea e Manchester United in Premier League per Donnarumma. Tutti club pronti, si dice, ad accontentare le pretese economiche del ragazzo e del suo agente. Soprattutto perché il giovane estremo difensore si sposterebbe a parametro zero.

C'è una voce, però, che arriva dall'Inghilterra e che va controcorrente. Secondo Chris Parrott, corrispondente di 'TalkSPORT', Donnarumma proseguirà (almeno per ora) la sua carriera al Milan nonostante i 'rumors' di calciomercato lo spingano altrove. Questo è per via "dell'eccitante progetto che stanno costruendo i rossoneri".

Parrott sostiene che il Milan, alla fine, troverà un accordo con Gigio per il rinnovo del suo contratto. Contestualmente, il Chelsea ed il Manchester United dovrebbero confermare rispettivamente Edouard Mendy e Dean Henderson tra i pali. Con i 'Red Devils', addirittura, in cerca di un acquirente per lo spagnolo David De Gea.

"Donnarumma sarà ancora il portiere del Milan - la teoria di Parrott -. In molti sostengono che gli assistiti di Mino Raiola non finiscano spesso nel club giusto al momento giusto. Io dico che, tra tutti questi anni in cui Donnarumma è rimasto al Milan, questo è proprio l'anno in cui non vorrebbe andare via".

Il giornalista sportivo inglese ha poi proseguito: "Il Milan sta cercando di creare qualcosa di positivo e sta lottando per tornare in Champions League. Questo non è il tempo di andare alla Juventus. I bianconeri avranno bisogno di una grande ricostruzione e, ancora una volta, sembra che Raiola non porti i suoi assistiti nei club giusti, ma nei club dove ottengono più soldi".

Se il calciomercato estivo 2021 regalerà al Milan ancora le prestazioni di Donnarumma, lo vedremo. Il tempo passa, il rinnovo non arriva ma la dirigenza resta fiduciosa. Il futuro del portiere è tutto da scrivere. Il Milan, intanto, è in corsa per un talento europeo emergente. Le ultime >>>