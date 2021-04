Calciomercato Milan – Chelsea e Manchester United su Donnarumma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma potrebbe andare via in estate a parametro zero. Non piace soltanto alla Juventus

Il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe essere costretto a sostituire Gigio Donnarumma. Non c'è ancora accordo, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e Mino Raiola, agente del portiere rossonero, sul rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il Diavolo, come noto, ha proposto un nuovo contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio di 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un 'upgrade' notevole rispetto ai 6 attualmente percepiti da Donnarumma. Raiola, dal canto suo, vorrebbe un accordo da 12 milioni di euro netti l'anno.

Anche perché, si dice, in mano avrebbe una proposta di 10 milioni di euro netti a stagione da parte della Juventus. Un'offerta sulla quale il giocatore starebbe riflettendo. Pertanto, o il Milan alza la posta oppure dovrà sperare che, con la qualificazione in Champions League, Donnarumma decida di restare per giocarsela in rossonero.

Ipotesi che, al momento, sembra essere quella meno probabile. E non è un caso, forse, che nelle ultime ore il Milan abbia bloccato Mike Maignan, classe 1995, portiere francese del Lille. Arriverebbe a Milano per 15 milioni di euro, con un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un notevole risparmio per le casse del club meneghino.

Il rinnovo di Donnarumma, ad ogni modo, resta operazione di calciomercato prioritaria per il Milan. Il quale, comunque, non deve fronteggiare soltanto la minaccia della Juventus, ma anche quelle dalla Premier League. Più fonti, in Inghilterra, riferiscono di un interesse vivo di Chelsea e Manchester United, infatti, per il giovane Gigio.

I 'Blues' hanno già in casa Edouard Mendy e Kepa Arrizabalaga: il primo, però, è incline a qualche papera di troppo e per il secondo si cercano acquirenti. Portare Donnarumma a Londra, a parametro zero, per giunta, rappresenterebbe un gran colpo per il Chelsea, rinato sotto la conduzione tecnica di Thomas Tuchel.

Un po' più flebile, ad onor del vero, sembra essere la pista che porterebbe Donnarumma alla corte di Ole Gunnar Solskjær. I 'Red Devils', infatti, già hanno in rosa David De Gea e Dean Henderson. Starebbero cercando, per giunta, di vendere lo spagnolo, attualmente titolare, per puntare tutto sull'ex Sheffield United.

Pertanto, vorrebbero sì un portiere, ma nel ruolo di vice di Henderson. Improbabile che Donnarumma finisca in Inghilterra per scaldare una panchina. Ancora, al massimo, un mese e se ne saprà di più sul futuro di Gigio. Al Milan tanto i tifosi quanto i dirigenti, però, iniziano a perdere la pazienza.