Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: accordo ad un passo per Giroud

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, secondo i media inglesi, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera

Ricordiamo che Giroud arriverebbe in Italia a parametro zero, visto che il suo contratto con il Chelsea in scadenza a giugno. Il francese sarebbe l'alternative di spessore a Zlatan Ibrahimovic, considerando che in questa stagione, a dispetto dei 34 anni, ha giocato 31 partite, segnando 11 reti (4 in Premier League e 6 in Champions League). Insomma, Giroud sarebbe proprio il rinforzo ideale per il Milan. Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli