Calciomercato Milan – Dalla Spagna: si chiude per Kabak / News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan: tutto su Kabak

Anche nel pre-partita di Sparta Praga-Milan, Frederic Massara è stato abbastanza chiaro per il calciomercato di gennaio: serve un difensore centrale. Sempre più in dubbio la situazione legata a Leo Duarte e Mateo Musacchio, che non convincono a pieno la società. La grande prestazione di Pierre Kalulu in Europa League potrebbe essere importante in questo senso, ma di certo non può bastare per i tanti impegni ravvicinati del Milan. Tanti i profili sondati, ma ce n’è uno che ritorna puntualmente ad ogni sessione di mercato.

Si tratta di Ozan Kabak, difensore attualmente in forza allo Schalke 04. Il turco piace da tempo al Milan, che lo cercò prima che decidesse di lasciare lo Stoccarda nell’estate del 2019. Il suo club attualmente non naviga in buonissime acque, motivo per cui una partenza potrebbe essere una soluzione percorribile. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon’ il Diavolo ha messo il giocatore in cima alla lista dei desideri ed è pronto a chiudere per una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro. Nell’elenco dei preferiti di Paolo Maldini rimane anche Takehiro Tomiyasu del Bologna, che però rappresenterebbe una seconda scelta. Paolo Maldini, intanto, prova l’ultimo disperato assalto al giocatore >>>