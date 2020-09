Calciomercato Milan – Dalla Spagna: si allontana Jovic: due club su di lui

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ormai è abbastanza chiaro: Paquetà non fa più parte del progetto tecnico del Milan e sarà ceduto. Il brasiliano può portare almeno 20 milioni nelle casse rossonere. Soldi che saranno reinvestiti in un altro rinforzo in un ruolo simile (esterno) o in un vice di Zlatan Ibrahimovic. Per quest’ultimo ruolo il favorito è sempre Luka Jovic, serbo classe 1997 del Real Madrid, che sta cercando di cederlo. Pagato 60 milioni un anno fa, ha deluso le aspettative e ha trovato pochissimo spazio. Anche lui vuole cambiare aria e i Blancos hanno anche aperto al prestito. Il Milan ci pensa e sarebbe disposto anche a un prestito biennale con riscatto fissato a 32 milioni (cifra che consentirebbe al Real di fare una minima plusvalenza). I rossoneri però devono aspettare di cedere il brasiliano e al momento hanno altre priorità.

Inoltre, secondo todofichajes.com, per Jovic si sono inseriti anche il Napoli e il Monaco. Insomma, l’attesa potrebbe costare cara al Milan. Se i partenopei vendessero sia Arkadiusz Milik (32 milioni) che Andrea Petagna (15 milioni), avrebbe i soldi per puntare su Jovic. Per quanto riguarda i monegaschi, invece, sarebbe stato direttamente l’allenatore Niko Kovac a richiederlo.

