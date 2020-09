Milan – Paqueta, nessun dubbio sulla cessione: Pioli è stato chiaro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vigilia di Milan-Bologna, prima uscita stagionale per il Milan in campionato. Nemmeno in tempo di archiviare la bella vittoria nel preliminare di Europa League, che i rossoneri sono pronti a rituffarsi in una competizione che tante soddisfazioni ha dato fino a due mesi fa. A presentare il match ci ha pensato, come sempre, Stefano Pioli, che ha messo in guardia i suoi. Guai a pensare che il Bologna sia la stessa squadra che ha subìto 5 gol a San Siro il 18 luglio; Sinisa Mihajlovic arriverà a Milano con il dente avvelenato.

Gli argomenti in conferenza stampa, però, non si sono di certo esauriti alla presentazione di Milan-Bologna, anzi. Una delle grane rossonere più grandi, da qualche mese a questa parte, è di sicuro Lucas Paqueta. Il brasiliano, arrivato un anno e mezzo fa Milanello come un potenziale fuoriclasse, sembrava rispondere pienamente alle aspettative dell’ex direttore sportivo Leonardo. Sotto la gestione Gattuso, l’ex Flamengo ha cambiato completamente il volto del centrocampo rossonero, migliorandolo sotto ogni aspetto.

Poi, improvvisamente, il crollo inaspettato. La gestione Marco Giampaolo, che doveva farlo esplodere completamente, ha contribuito alla sua inesorabile discesa, culminata nelle innumerevoli panchine della scorsa stagione, anche sotto la gestione Pioli. L’allenatore rossonero è stato molto chiaro quest’oggi: “Paqueta ha qualche difficoltà, sia per le posizioni in campo sia perché ha caratteristiche particolari. Vedremo che ci dirà il mercato”. Un’affermazione che non dà spazio a nessun tipo di interpretazione: il giocatore è sul mercato perché completamente fuori dal progetto. Il numero 39 ha caratteristiche che non si sposano con l’idea di calcio dell’ex Fiorentina e dunque partirà di sicuro. C’è un particolare da non trascurare: la valutazione. Il Milan deve venderlo almeno per 23 milioni di euro, una cifra che eviterebbe una minusvalenza sanguinosa. La società attende così la giusta offerta perché ormai non ci sono dubbi: Sulla maglietta di Paqueta è ben in vista il cartellino ‘VENDESI’.

