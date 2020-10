Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rossoneri in pole per Draxler

Dalla Spagna – Milan, in pole per Draxler

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘La Colina de Nervion’, il Milan sarebbe in pole per Julian Draxler. Gli occhi degli uomini di mercato rossoneri, infatti, sarebbero puntati sulla Ligue1. Non solo il talento del Marsiglia Florian Thauvin, ma anche il gioiello del Psg. In scadenza nel 2021 esattamente come Thauvin, Julian Draxler potrebbe non rinnovare il proprio contratto coi parigini e secondo il portale di Siviglia il Milan sarebbe il principale candidato a prelevare l’ex Wolfsburg. Anche la squadra andalusa è interessata al classe 1997, ma in rosa ha già presenti tanti esterni come Suso, Ocampos, Munir, Bryan Gil e Rony Lopes.

