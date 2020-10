Calciomercato Milan – Thauvin, i rossoneri non mollano: la strategia

Thauvin in ottica Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia, piace al Milan da tempo. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, la società ha provato a portarlo a Milano la scorsa estate, ma ha trovato il muro del club francese, che ha chiesto 15 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra non spropositata, considerando anche si suoi 27 anni, ma che è stata ritenuta elevata in vista della scadenza del contratto nel 2021.

Il Milan non ha intenzione di mollare Thauvin e proverà a trovare un accordo economico con il giocatore. Una volta raggiunto questo step, i rossoneri potranno decidere se acquistarlo a gennaio, a fronte di un corrispettivo economico minimo, oppure aspettare giugno per averlo gratis.

