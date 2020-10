Calciomercato Milan – Bennacer, la clausola: ecco come può liberarsi

MERCATO MILAN BENNACER

Calciomercato Milan: clausola Bennacer, i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La scorsa estate Ismael Bennacer è arrivato in silenzio, facendo più rumore per i vestiti vistosi che per le sue doti calcistiche. I tifosi hanno storto il naso quando al posto di Stefano Sensi, andato all’Inter, i rossoneri hanno scelto di puntare sull’algerino in arrivo da un club retrocesso. Eppure Bennacer poi è letteralmente esploso. Il numero 4 del Milan è uno dei giocatori cresciuti maggiormente e che continua a crescere. Tanto da continuare a tenere in panchina nei big match un talento come Sandro Tonali. Classe 1997, deve ancora compiere 23 anni. Brividi.

Adesso per il Milan arriva la parte difficile: riuscire a trattenerlo. Per ora è stato complicato, ma ci è riuscito. Tanti club hanno chiamato per informazioni: dal Paris Saint-Germain al Real Madrid, passando per le due squadre di Manchester. Richieste alle quali il Diavolo ha avuto sempre la stessa risposta: non si tratta, Bennacer non è in vendita.

La situazione però cambierà a partire dalla prossima estate, quando non sarà più il Milan a poter dire no, ma la decisione spetterà solo a Bennacer. Si attiverà infatti la clausola rescissoria da 50 milioni concordata al momento della firma. Una cifra sicuramente importante e che consentirebbe di fare quasi 40 milioni di plusvalenza, ma che priverebbe il Milan di un giocatore importante. Il lato positivo, secondo calciomercato.com, è che la clausola però non sarebbe valida per le squadre italiane. Dunque, almeno, Bennacer non rischia di finire a dirette rivali o concorrenti. La decisione, in ogni caso, sarà sua e il Milan si augura di non perderlo.

BARESI SINDACO DI MILANO? LE ULTIME >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>