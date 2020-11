Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Real Madrid su Szoboszlai | News

Calciomercato A.C. Milan: l’ungherese Szoboszlai verso le ‘Merengues’

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Real Madrid piomba, con decisione, su Dominik Szoboszlai. Lo ha riferito il popolare quotidiano sportivo iberico, ‘AS‘.

Il centrocampista ungherese, classe 2000, è di proprietà del RB Salisburgo ma già nel corso della prossima sessione di calciomercato, a gennaio, può cambiare maglia. Le ‘Merengues‘ sono soltanto l’ultimo club, in ordine di tempo, ad interessarsi al forte Szoboszlai che, ieri sera, con un gol al 90′, ha spedito la sua Ungheria ai prossimi Campionati Europei.

Szoboszlai, infatti, è un obiettivo di calciomercato del Milan, che lo segue già da un paio di sessioni. All’estero, il magiaro piace anche ad Arsenal e Liverpool (Premier League inglese) e RB Lipsia (Bundesliga tedesca), società che, come il RB Salisburgo, fa parte del gruppo ‘Red Bull‘.

Il costo di Szoboszlai non è eccessivo: il suo cartellino, infatti, è valutato, secondo clausola rescissoria presente nel suo contratto, appena 25 milioni di euro. Per giunta pagabili in tre anni. Una cifra assolutamente congrua al valore del calciatore ungherese, centrocampista in rampa di lancio tra i grandi del calcio europeo.

Il Real Madrid avrebbe intenzione di puntare su Szoboszlai per la prossima stagione, 2021-2022, magari dopo averlo visto all’opera agli Europei con la sua Nazionale. Il fascino dei ‘Blancos‘, su Szoboszlai, potrebbe esercitare un grosso ascendente. Nella storia del Real Madrid, non va dimenticato, c’è stato anche Ferenc Puskás, il più grande giocatore ungherese di tutti i tempi.

Il Milan e le altre contendenti, dunque, dovranno affrettarsi e, magari, anticipare il colpo di calciomercato Szoboszlai a gennaio se, davvero, non vorranno vederlo partire in direzione Madrid. CALCIOMERCATO MILAN, SI COMPLICA IL RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>