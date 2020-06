Calciomercato Milan – Dalla Spagna: quattro top club su Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Don Balón‘, Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, sta cercando, sul mercato internazionale, un difensore centrale di livello che possa affiancare il veterano Sergio Ramos o, addirittura, sostituirlo nel caso di scarso rendimento dello spagnolo.

I nomi sul taccuino del club madrileno sarebbero, a tal proposito, quelli di Matthijs de Ligt (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Milan Škriniar (Inter) ed Alessio Romagnoli (Milan). Il capitano del Diavolo, classe 1995, attualmente sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022, non piacerebbe, però, soltanto alle ‘Merengues‘ di Zinedine Zidane.

Romagnoli, infatti, è entrato anche nel mirino del PSG, del Barcellona (che vede in lui il sostituto di Gerard Piqué) e, soprattutto, del Liverpool di Jürgen Klopp. I ‘Reds‘, in particolare, secondo ‘Don Balón‘, avrebbero offerto 60 milioni di euro al Milan per convincerlo a cedere il suo capitano.

Klopp, infatti, ritiene che, con Romagnoli accanto all’olandese Virgil van Dijk, il livello della difesa del Liverpool, prossimo Campione in Premier League, possa alzarsi sensibilmente. IL LIVERPOOL INOLTRE PENSA AD UNO SCAMBIO PER SEDURRE IL DIAVOLO: VAI ALLA NEWS >>>