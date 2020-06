Calciomercato Milan – Il Liverpool non molla Romagnoli

MERCATO MILAN – Come rilanciano dalla Spagna e come sottolineato da Calciomercato.com, il Liverpool continua a tenere d’occhio Alessio Romagnoli. Il manager tedesco dei Reds Jurgen Klopp lo ha messo nel mirino per affiancarlo la prossima stagione all’olandese Virgil Van Dijk. Tuttavia, i rossoneri starebbero trattando con Mino Raiola il prolungamento del contratto del capitano rossonero in scadenza nel 2022. Intanto, il Milan ha messo nel mirino un giovane talento del Brondby: ecco chi è>>>

