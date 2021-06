Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Novità su James Rodríguez”

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Incontri decisivi la prossima settimana per James Rodríguez

Sarebbe stato proprio James Rodríguez a lasciarsi sfuggire un indizio sui social, durante una diretta Instagram con l'ex Napoli Juan Camilo Zuniga . Il trequartista dell'Everton ha svelato che per il suo futuro si stanno valutando diverse possibilità, ma che difficilmente rimarrà ai Toffees. L'agente, Jorge Mendes , è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

L'operazione costerebbe al Milan 10 milioni più bonus . Anche lo stipendio del calciatore non costituirebbe un ostacolo, poiché lo stesso James sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese. In alternativa il Milan potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto , con l'Everton che contribuirebbe al pagamento dell'ingaggio per la prima stagione.

Non solo Milan, però. Jorge Mendes avrebbe proposto il suo assistito anche a Napoli e Atletico Madrid , anche se, con il sempre più probabile arrivo di Rodrigo de Paul , i 'Colchoneros' sarebbero coperti in quel ruolo.

Infine, non sarebbe da scartare l'ipotesi di uno scambio tra Milan ed Everton. I rossoneri hanno diversi calciatori che stuzzicano gli inglesi, tra tutti Rafael Leao e Jens Petter Hauge. Ricordiamo che il contratto del fantasista dei 'Cafeteros' scade nel 2022 e che nell'ultima stagione James Rodriguez ha messo a referto 6 gol e 9 assist in 26 presenze, condizionato, come sempre, da diversi infortuni. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>