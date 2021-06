Mercato Milan – Dalla Spagna: “De Paul all’Atletico è questione di giorni”

In Spagna sono sicuri: De Paul sarà un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Sfuma, con ogni probabilità, l'obiettivo di mercato del Milan

Non ci sono dubbi: Rodrigo De Paul andrà all'Atletico Madrid. E' questo quello che riporta il quotidiano spagnolo 'El Mundo Deportivo', secondo il quale si aspetta solamente l'aumento di capitale degli azionisti dell'Atletico Madrid per porre fine a questa trattativa. L'incontro tra i soci del club 'rojiblanco' avverrà domani. Nonostante il ds dell'Udinese, Pierpaolo Marino, abbia dichiarato che l'argentino non è ancora ufficialmente un 'colchonero', le due parti hanno già trovato l'accordo per chiudere il conto. Inizialmente i friulani chiedevano 40 milioni di euro per l'ex Valencia, ma alla fine si è trovata l'intesa per 35 milioni più 3 di bonus. Al calciatore, che firmerà un contratto di cinque anni, andranno poco più di 3 milioni di euro a stagione. Anche il Milan aveva mostrato interesse per De Paul, ma a questo punto dovrà virare su altri nomi per rinforzare la trequarti rossonera. Intanto due grandi club europei hanno messo gli occhi su Rafael Leao.