Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Milenkovic obiettivo rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo per la prossima stagione e, secondo quanto riferito in Spagna da ‘TodoFichajes.com‘, il Diavolo avrebbe inserito nella propria agenda il nome di Nikola Milenkovic.

Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina, è un titolare fisso della compagine viola, nonostante la giovanissima età e può essere ceduto durante la prossima finestra di calciomercato.

Sotto contratto con il club di Rocco Commisso fino al 30 giugno 2022, Milenkovic viene valutato 35 milioni di euro. Cifra che, per il momento, il Milan non sembra disposto ad investire per il calciatore.

A meno che, nell'operazione, non venga inserito il cartellino di Lucas Paquetá per uno scambio alla pari che, a quel punto, soddisferebbe le esigenze di tutte e due le squadre …