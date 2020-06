Calciomercato Milan – Milenkovic, ecco la richiesta della Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan cerca un difensore in vista della prossima stagione. Uno dei giocatori più seguiti è Nikola Milenkovic, il centrale di difesa che si sta mettendo in luce nelle ultime stagioni alla Fiorentina.

Milenkovic piace parecchio, anche perchè ha grossi margini di crescita, tuttavia la richiesta della Fiorentina è alta (si parla di 35 milioni di euro). Difficile la fumata bianca in queste condizioni, ma i rossoneri potrebbero inserire Lucas Paqueta, che trova il gradimento di Rocco Commisso. INTANTO ECCO LE ULTIME NOVITA’ SU RALF RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>

