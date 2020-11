Calciomercato Milan – Dalla Spagna: lotta con l’Everton per Emerson

Calciomercato A.C. Milan News: rossoneri ancora in corsa per Emerson

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Emerson Royal, classe 1999, è ancora nel mirino del Milan. Il Diavolo, infatti, non avrebbe dimenticato il laterale difensivo brasiliano, di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Betis. Se, infatti, in questa stagione i rossoneri hanno puntato su Diogo Dalot, giunto in prestito dal Manchester United, in vista del 2021-2022 Emerson potrebbe tornare clamorosamente d’attualità.

Nel caso in cui, infatti, i ‘Red Devils‘ dovessero rispondere ‘picche’ alla proposta del Milan di trattenere Dalot a Milano, a quel punto i rossoneri tornerebbero, con forza, sul numero 22 dei biancoverdi di Manuel Pellegrini. Il quale, giova ricordare, dal prossimo 1° luglio 2021 farà ritorno al Barça per fine prestito. Secondo quanto riferito, però, in Spagna dal portale di calciomercato ‘Todofichajes.com‘, il Milan, per Emerson, dovrà vedersela con la concorrenza dell’Everton di Carlo Ancelotti.

L’interesse dei ‘Toffees‘ per Emerson è definito ‘genuino’ in quanto, come unici interpreti nel ruolo di terzino destro, la compagine della parte blu di Liverpool ha soltanto il veterano irlandese Seamus Coleman ed il prodotto della sua ‘Academy‘, Jonjoe Kenny. Da qui, la volontà dell’Everton di portare Emerson in Inghilterra. La lotta con il Milan, in tal caso, si preannuncerebbe ardua. Ma quando potrebbe concretizzarsi un eventuale trasferimento di Emerson in Serie A o in Premier League?

Qui sta il nodo cruciale della vicenda. Sempre secondo ‘TD‘, il Barcellona, nell’estate 2021, quando sarà scaduto il prestito dal Betis, sarebbe disponibile ad accettare offerte nell’ordine dei 20 milioni di euro. Qualora, invece, un club, in questo caso Everton o Milan, volesse acquistare Emerson nel calciomercato di gennaio, il prezzo salirebbe a 30 milioni di euro. Questo perché nel caso in cui il Barça dovesse interrompere anticipatamente il prestito del ragazzo al Betis, dovrebbe ricompensare il club andaluso con una penale di 9 milioni di euro.

Emerson, dunque, tra Everton e Milan. Ma, probabilmente, qualsiasi possibile operazione sul laterale sudamericano è rimandata al termine di questa stagione. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>