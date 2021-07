Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Jovic vicino, annuncio imminente”

Giroud potrebbe non essere l’ultimo colpo in attacco messo a segno dal Milan in questo calciomercato. Dalla Spagna danno Jovic ad un passo

Carmelo Barillà

Il Milan non si ferma ad Olivier Giroud. I rossoneri, come confermato da Paolo Maldini, prenderanno anche un altro attaccante. Giovane e di prospettiva, questo l'identikit. Tanti nomi sono stati fatti ma nelle ultime ore, dalla Spagna, arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’, sarebbe imminente anche l’arrivo di Luka Jovic al Milan.

Il calciatore non rientra più nei piani dei 'Blancos' e potrebbe cambiare maglia. Anche Carlo Ancelotti sembra averlo messo ai margini del progetto. Secondo il sito spagnolo, addirittura, l'accordo tra Milan e Real Madrid dovrebbe essere finalizzato entro la fine della settimana. E l'annuncio arriverebbe a brevissimo. Il 23enne, pagato ben 60 milioni, non è riuscito ad imporsi con la maglia delle 'Merengues' e il Milan potrebbe rappresentare l'occasione del rilancio di una carriera che sembrava rosea dopo l'exploit con la maglia dell'Eintracht Francoforte.

In questi giorni si stanno decidendo le modalità dell'accordo, visto che il Real Madrid vuole il trasferimento a titolo definitivo e il Milan un prestito con diritto di riscatto. Ora si attendono ulteriori conferme. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 16 luglio >>>