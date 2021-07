Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco e soldi per Kessié”, la risposta

Rumors di calciomercato dalla Spagna: il Real Madrid avrebbe chiesto informazioni al Milan per Franck Kessié nell'ambito dell'operazione Isco

Milan e Real Madrid trattano per Isco , ma dalla Spagna spunta un'indiscrezione di calciomercato che fa tremare i tifosi rossoneri: i Blancos, secondo 'Don Balon', avrebbero chiesto informazioni su Franck Kessié . L'ivoriano sarebbe il prescelto per sostituire Casemiro in caso di assenza di quest'ultimo.

Caratteristiche simili per i due calciatori: grandi recuperatori di palloni, ma capaci anche di rilanciare l'azione e organizzare la manovra. Il Milan, come noto, è in trattativa per rinnovare il contratto di Kessié, pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli.