Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco l’offerta rossonera per Isco”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo avrebbe avanzato una prima, concreta proposta per Isco del Real Madrid. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, che è alla ricerca di un trequartista per questo calciomercato estivo, farebbe sul serio per Isco. Lo ha riferito Roberto Gómez, giornalista sportivo di 'Onda Cero', andando in diretta nelle scorse ore per la popolare trasmissione 'El Transistor'.

"Il Milan offre 15 milioni di euro per Isco - ha detto il collega iberico -. Il Real Madrid necessita di accumulare 90 milioni di euro per fare un grande acquisto. E non è francese", si può leggere sull'account 'Twitter' della trasmissione, con chiaro riferimento a Kylian Mbappé, attaccante del PSG spesso accostato ai 'Blancos'.

Ci sarebbe stata, dunque, la prima vera offerta del club di Via Aldo Rossi per Isco, classe 1992, trequartista ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti alla 'Casa Blanca' ed in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il Real Madrid, anche alla luce di quanto riferito qui sopra da Roberto Gómez, dirà di sì al Diavolo? Milan, Tonali ha firmato: cifre e dettagli dell'operazione >>>