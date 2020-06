Calciomercato Milan – Dalla Spagna: idea Real Madrid per Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Don Balón‘, Zlatan Ibrahimovic e Mino Raiola starebbero pensando, per una degna conclusione della carriera dell’attaccante svedese, che il prossimo 3 ottobre compirà 39 anni, ad un trasferimento al Real Madrid.

Ibrahimovic, infatti, dovrebbe lasciare il Milan al termine dell’attuale stagione e sarebbe alla ricerca di un club di livello che possa consentirgli di vincere l’unico trofeo di squadra che manca nella sua sfolgorante carriera, la Champions League. E Madrid sarebbe la piazza ideale per il nativo di Malmö, che nella Liga ha già giocato, nella stagione 2009-2010, indossando però la maglia del Barcellona.

Zlatan, nella Capitale iberica, diventerebbe il vice di Karim Benzema (a quel punto sarebbe dato il via libera a Luka Jovic per il Milan?): l’operazione potrebbe andare a buon fine se Ibra non chiedesse troppo in termini di ingaggio e nel caso in cui il Real Madrid facesse uscire qualche suo calciatore in esubero. INTANTO È ASSALTO AL MILAN PER IL CAPITANO ALESSIO ROMAGNOLI >>>