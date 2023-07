Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Guler ha fatto una scelta a sorpresa”

Dalla Spagna riferiscono come Arda Guler, accostato anche al Milan, abbia fatto una scelta a sorpresa per il proprio futuro

Nelle scorse ore era stato anticipato come fosse attesa per oggi la decisione da parte del talento turco Arda Guler in merito alla sua prossima squadra. Il classe 2005 si trovava oggi ad Istanbul, dove avrebbe dovuto comunicare al Fenerbahce, suo club di appartenenza, la sua prossima destinazione.