Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ecco l’offerta per Lozano

MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da ‘Don Balòn’, il Milan avrebbe intenzione di puntare forte su Hirving Lozano del Napoli per la prossima stagione. Il messicano avrebbe già ricevuto il gradimento di Ralf Rangnick e il club rossonero sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni. Un’indiscrezione quella del quotidiano spagnolo che conferma ciò che vi abbiamo raccontato in esclusiva alcuni giorni fa. Sempre secondo ‘Don Balòn’ il Napoli dopo aver incassato i soldi per Lozano li andrebbe ad investire per Gabriel Jesus del Manchester City, ritenuto l’obiettivo numero uno.

INTANTO OGGI HA PARLATO LEAO A SKY: LE SUE PAROLE

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓