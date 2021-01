Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo su Lisandro Martínez” | News

Calciomercato Milan: occhi su Lisandro Martínez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lisandro Martínez, classe 1998, difensore argentino in forza all’Ajax, interessa molto al Milan. Lo ha riferito il quotidiano sportivo iberico ‘AS‘.

Lisandro Martínez, che gioca in Eredivisie dal 2019, quando fu prelevato per 7 milioni di euro dal Defensa y Justicia, è un punto di forza dei ‘Lancieri‘ di Amsterdam. Può partire, certamente, ma, ad ogni modo, soltanto nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan è interessato a Lisandro Martínez, centrale di piede sinistro, quale potenziale sostituto di Mateo Musacchio, che ha il contratto in scadenza con il club di Via Aldo Rossi e che non lo rinnoverà. Sul giocatore degli olandesi anche il Valencia, ma vista la difficile situazione economica della società spagnola, il Diavolo è favorito.

Sotto contratto con l’Ajax fino al 30 giugno 2023, Lisandro Martínez è valutato tra i 20 ed i 30 milioni di euro. Potrebbe rappresentare un ottimo innesto per la retroguardia rossonera: abile in marcatura, ha anche un piede educato e tendente all’impostazione del gioco dalle retrovie. Calciomercato Milan, in vista uno scambio con la Juventus? Vai alla news >>>