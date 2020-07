Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Diavolo forte su Emerson, ma …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan che, presumibilmente, venderà in estate Davide Calabria al miglior offerente per generare una plusvalenza importante per il bilancio, è alla ricerca di un nuovo terzino destro per la prossima stagione.

I rossoneri, secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Mundo Deportivo‘, non mollano la presa su Emerson, classe 1999, giocatore brasiliano di proprietà del Barcellona ma che, nell’ultima stagione, ha giocato in prestito nella fila del Betis, dove ha collezionato, in totale, 34 gare con 3 gol e 6 assist all’attivo tra Liga e Coppa del Re.

Emerson, tecnicamente, sarebbe in prestito al Betis fino al 30 giugno 2021 ma il Barça può richiamarlo versando un indennizzo economico al club andaluso. Questo è il motivo per cui i catalani avrebbero chiesto al Diavolo ben 30 milioni di euro per la cessione di Emerson a titolo definitivo.

L’affare, secondo il ‘Mundo Deportivo‘, potrebbe comunque andare in porto per 25 milioni di euro. Sarà Emerson, dunque, il ‘Theo Hernández della fascia destra‘ del nuovo Milan? Il Betis è già stato avvertito dei contatti tra Milan e Barça per Emerson, con gli agenti del calciatore che ‘spingono’ per i rossoneri. IL DIAVOLO, INTANTO, MEDITA LO SGAMBETTO ALL’INTER PER UN GRAN COLPO DI MERCATO A CENTROCAMPO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓