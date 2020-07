Calciomercato Milan – Suso favorisce l’operazione Tonali: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan studia il colpo in entrata. La Gazzetta questa mattina riporta di un forte inserimento dei rossoneri per Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia è in scadenza nel 2021 e già in parola con l’Inter di Conte, che avrebbe offerto 30 milioni pagabili in 4 stagioni. Tuttavia, il Milan, incassati i soldi di Jesùs Suso (21 milioni + 3 di bonus), potrebbe pareggiare l’offerta e pagare in 3 esercizi, versando immediatamente 10 milioni nelle casse del Brescia.

Inoltre, l’Inter dovrebbe prima fare delle uscite per poi pensare alle entrate, mentre i rossoneri avranno molto più spazio di manovra, vedendo terminare i contratti di Biglia e Bonaventura al termine del campionato. Tonali sarebbe un grandissimo colpo per i rossoneri che hanno tanta voglia di ripartire e continuare ciò che di buono è stato fatto da gennaio ad oggi.

