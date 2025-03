Dalla Spagna arrivano interessanti novità in merito alla reale volontà del Real Madrid in merito al futuro di Alex Jimenez del Milan

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un possibili incontro tra Milan e Real Madrid per riformulare le coordinate dell'accordo per Alex Jimenez . Il polivalente spagnolo, che può giocare da terzino o da esterno, tanto a destra quanto a sinistra, infatti, al momento è sotto contrato con il Blancos, che possono esercitare una clausola di recompra al termine di questa stagione e della prossima rispettivamente pagando 9 o 12 milioni di euro . D'altro canto i rossoneri avrebbero intenzione di provare a tenerlo, date le prestazioni offerte negli ultimi tempi e per questo vorrebbero variare i termini dell'intesa.

Calciomercato Milan, prima mossa per tenere Alex Jimenez: svelata la volontà del Real Madrid

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Marca', prestigioso quotidiano spagnolo, nella sua edizione online. Secondo quanto riferito, a questo proposito, il Real Madrid non avrebbe mai dubitato del potenziale di Alex Jimenez, che ha però pagato i troppi alti e bassi. I Blancos hanno mantenuto aperte le opziono per riacquistarlo, mentre il Milan vorrebbero godere appieno delle sue prestazioni. Al momento il club spagnolo non avrebbe ancora preso una decisione definitiva e preferirebbe ancora attendere qualche tempo prima di decidere se assecondare i rossoneri o meno.