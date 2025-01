Calciomercato Milan, dalla Serbia: “Pavlovic, il Leicester studia il colpo”

Strahinja Pavlovic negli ultimi giorni ha rifiutato il trasferimento al Fenerbahce per rimanere al Milan, ma sarebbe ancora aperta la pista Leicester. Il difensore serbo, infatti, è stato uno dei migliori nel corso del match contro il Girona, valevole per la 7^ giornata della Champions League 2024/2025. Non avrebbe dovuto giocare, proprio per le voci che lo vedevano lontano dal Diavolo, ma Sérgio Conceicao gli ha dato fiducia. Questo anche perché nelle ultime ore è emerso un dietrofront da parte del club turco, che ha chiuso in fretta e furia per Milan Skriniar. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Meridian Sport'.