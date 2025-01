Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, nelle ultime ore ha puntato i piedi per non andare al Fenerbahce, eppure secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe lo zampino di Zlatan Ibrahimovic in questa sua decisione. Il serbo, già da qualche giorno, era stato accostato al club allenato da José Mourinho, pur avendo già dichiarato di volere rimanere in rossonero. Le parti, inoltre, avevano già intavolato dei discorsi per il trasferimento dell'ex Salisburgo. Con una presunta offerta di 18 milioni di euro rifiutata dal club rossonero che ne avrebbe chiesti 25. L'indecisione del giocatore ha però portato la società anatolica a virare su Milan Skriniar.